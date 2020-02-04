В Японии созданное искусственным интеллектом лекарство будет испытано на людях





Известное под названием DSP-1181 лекарство было создано на платформе ИИ Centaur Chemist. Данная система предназначена для поиска компонентов лекарственных препаратов. Благодаря данной технологии удалось завершить данный этап в течение года, когда при использовании традиционных методов он мог затянуться на 4,5 года. Новое лекарство создано для лечения ОКР. На данный момент механизм недуга не выяснен, а в Японии имеется около миллиона пациентов с таким диагнозом.Стартовая фаза предстоящих клинических испытаний осуществляется под наблюдением со стороны задействованных в проекте компаний.