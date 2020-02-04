Ученые выяснили, что техасский гремучник может добывать воду во время дождя





Таким образом, вода попадает и остается на спине рептилии. Специалисты из Аризонского университета исследовали кожу змеи и обнаружили, что чешуя гремучника способна задерживать влагу. Другим породам рептилий не свойственна такая особенность. Под микроскопом ученые рассмотрели образцы и обнаружили крошечные каналы, из-за которых она напоминает микролабиринты, делающие оболочку похожей на водонепроницаемый материал. Благодаря этим свойствам чешуя задерживает влагу во время дождей, а в прохладные дни на ней образуется конденсат.Ученые считают, что анатомия техасского гремучника эволюционировала из-за засухи. Данные змеи чаще всего встречаются на пустынных территориях Мексики и Южной Америки.