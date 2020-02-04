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Ученые выяснили, что техасский гремучник может добывать воду во время дождя

Ученые выяснили, что ядовитый техасский гремучник способен самостоятельно добывать воду. Во время редких дождей змея выползает из укрытия, принимает форму спирали, а затем слизывает жидкость с чешуи.

Таким образом, вода попадает и остается на спине рептилии. Специалисты из Аризонского университета исследовали кожу змеи и обнаружили, что чешуя гремучника способна задерживать влагу. Другим породам рептилий не свойственна такая особенность. Под микроскопом ученые рассмотрели образцы и обнаружили крошечные каналы, из-за которых она напоминает микролабиринты, делающие оболочку похожей на водонепроницаемый материал. Благодаря этим свойствам чешуя задерживает влагу во время дождей, а в прохладные дни на ней образуется конденсат.
Ученые выяснили, что техасский гремучник может добывать воду во время дождя

Ученые считают, что анатомия техасского гремучника эволюционировала из-за засухи. Данные змеи чаще всего встречаются на пустынных территориях Мексики и Южной Америки.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:11

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