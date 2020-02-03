Группа «Би-2» представила клип на песню «Пекло» в честь 50-летия Александра Умана

Данное видео еще с утра доступно на Youtube-канале исполнителей. Клип был снят в очень мрачных тонах, которые напоминают фильмы в жанре хоррор и первые работы американского рок-певца Мэрилина Мэнсона. Проектом занимался казах Максим Шишкин, сотрудничавший в свое время с другими популярными артистами.Создатель «Пекла» рассказал корреспондентам, что с детства смотрит фильмы ужасов, а все началось с «Пятницы, 13-го», который ему показали родители. С тех пор подобные картины стали частью жизни режиссёра. Примечательно, что в день выхода клипа гитаристу «Би-2» Александру Уману исполняется 50 лет.