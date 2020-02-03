В Microsoft отказались от производства процессорных картриджей для Surface Hub 2S





Устройство с повышенной производительностью Surface Hub 2S было выпущено в 2018 году для замены Surface Hub 2. Дополнительный процессорный картридж позволял увеличить мощность ПК, а также открыть новые функции, например, давал возможность развернуть экран с удержанием ориентации объекта. Компания заявляла, что данная составляющая появится в продаже в 2020 году, но недавно стало известно, что в Microsoft не намерены заниматься ее производством.Для Surface Hub 2S готовится новое программное обновление. Обещанные при установке картриджа функции, по мнению экспертов, выпустят позже во время очередного апдейта.