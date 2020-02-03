Киркоров оценил фото Климовой в 18-летнем возрасте: «Со взглядом кинодивы»

Поп-король не оставил без внимания снимок звезды кино, с которой он снялся в картине Марюса Вейсберга «Любовь в большом городе – 3». Кроме этого, Филипп Киркоров увиделся с артисткой на съёмках новогодней передачи «1001 ночь» для «НТВ». Экс-супруг Примадонны рассказал, что был рад встретить Екатерину Климову, являющуюся одной из его любимых актрис. После размещения фото со времен юности бывшая жена Гелы Месхи получила комплимент от коллеги., - написал певец. Его оценку поддержал шоумен Игорь Верник, назвав артистку «потрясающей».Как отметила Климова, много лет назад, когда ей было 18, она порвала свое изображение, поскольку считала себя некрасивой. Однако мать знаменитости нашла фото, за что дочь ее благодарит. Теперь экс-супруга Игоря Петренко стремится к индивидуальности и простоте.