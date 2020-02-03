Полуобнаженный Олег Газманов искупался в сугробе

В новом посте Олег Газманов признался, что хочет снега как в прошлом году. Артист задался вопросами: “Сколько можно? Где зима?”. На опубликованных кадрах запечатлено, как певец в одних плавках прыгает в большой снежный сугроб, а потом этот маневр выполняет его сын Филипп Газманов. В комментариях многие восхищались спортивной фигурой артиста, а также методами закаливания.Поклонники также обсудили погоду, отметив, что не чувствуется нехватки снега в Новосибирске и Астане, куда поклонники пригласили кумира.