Полуобнаженный Олег Газманов искупался в сугробе
Олег Газманов показал поклонникам, как он полуобнаженным купался в сугробе в прошлом году. Артист опубликовал новое видео на своей странице в сети Instagram.
В новом посте Олег Газманов признался, что хочет снега как в прошлом году. Артист задался вопросами: “Сколько можно? Где зима?”. На опубликованных кадрах запечатлено, как певец в одних плавках прыгает в большой снежный сугроб, а потом этот маневр выполняет его сын Филипп Газманов. В комментариях многие восхищались спортивной фигурой артиста, а также методами закаливания.
Поклонники также обсудили погоду, отметив, что не чувствуется нехватки снега в Новосибирске и Астане, куда поклонники пригласили кумира.
В новом посте Олег Газманов признался, что хочет снега как в прошлом году. Артист задался вопросами: “Сколько можно? Где зима?”. На опубликованных кадрах запечатлено, как певец в одних плавках прыгает в большой снежный сугроб, а потом этот маневр выполняет его сын Филипп Газманов. В комментариях многие восхищались спортивной фигурой артиста, а также методами закаливания.
Поклонники также обсудили погоду, отметив, что не чувствуется нехватки снега в Новосибирске и Астане, куда поклонники пригласили кумира.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:43