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Лариса Вербицкая рассказала о сложностях работы на телевидении

Лариса Вербицкая дала интервью журналистам, в котором поделилась сложностями работы на телевидении. Как отметила экс-ведущая «Доброго утра» на «Первом канале», любая трансляция была похожа на экзамен.
Лариса Вербицкая рассказала о сложностях работы на телевидении

По словам российской знаменитости, изначально было трудно привыкнуть к своей работе на шоу, а однажды в ходе съёмок из-за переживаний она уронила листы с текстом для эфира. Вербицкая также добавила, что бумаги всегда сверялись у ряда редакторов. Даже из-за незначительной ошибки сотрудников могли уволить с должности. Также ведущая рассказала о некоторых сложностях при трансляциях. Однажды во время съёмки взорвалось световое устройство, осыпав Ларису Викторовну осколками. Тем не менее ей пришлось и дальше вести программу, не обращая внимание на инцидент.

По словам Вербицкой, подготовка к рабочему процессу начиналась в 3 часа ночи. Заслуженная артистка РФ, получившая это звание в 2004 году, является советской и российской телеведущей. В 1987-2014 она вела передачу «Доброе утро».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:30

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