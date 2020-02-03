Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной историка Янина





Путин сказал, что многие последователи и ученики внесли свой вклад в уважение, высокопрофессиональное признание и вечную память об ученом. Изучая старинные грамоты и документы, историк сумел открыть для всех жизнь древней эпохи.О смерти Валентина Янина официально заявила его вдова Елена Рыбина у себя на социальной странице в Fasebook.За свою жизнь историк написал около 700 статей и книг научного характера о Древней Руси, участвовал в многих открытиях, связанных с Новгородом. Валентин Янин разработал прием источниковедения, используя различные материалы. Проанализировав всю полученную из них информацию, он восстановил историю денежной системы Руси, разработал карту местности средневекового Новгорода.Популярная книга «Я послал тебе бересту» сделала автора известным и подарила ученому много различных наград, её даже переводили на иностранные языки. На момент смерти Янину было 90 лет.