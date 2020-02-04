Ученые обнаружили на Марсе скрытый континент





Изменения в гравитационном поле Марса, зафиксированные Kepler-11, привлекли внимание ученых, которые выяснили, что в южном полушарии планеты находится скрытый континент. Исследователи считают, что он находится под поверхностью, а свойства напоминают земные. Дело в том, что подобные магнитные аномалии наблюдаются на Земле на уровне платформ с фундаментом докембрийского возраста. Подобный участок находится на Марсе в единственной точке, где порода насыщена калием и торием.Ученые пришли к выводу, что рельеф здесь не был сформирован одним процессом, что привело к дебатам, касающимся активной тектоники в течение первых 500 млн лет истории планеты.