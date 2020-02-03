Названы возможные претенденты на “Евровидение-2020” от России





По версии журнала Super, на конкурс имеют шансы отправиться Little Big, Zivert, Димаш Кудайбергенов, Ольга Бузова, Полина Гагарина и Александр Панайотов. Игорь Крутой не раз заявлял, что Панайотов достаточно силен, чтобы представить Россию, и это мнение поддержал Григорий Лепс. Артист считает коллегу привлекательным и поющим, но пока ждет официального заявления. Еще одним любимцем композитора является Димаш Кудайбергенов. Полина Гагарина уже принимала участие в конкурсе и завоевала голоса зрителей, поэтому пресса считает, что у нее есть шанс повторить успех. Филипп Киркоров поддержал певицу Zivert, выступающую в ретро-стиле.Песни группы Little Big уже полюбились фанатам из Европы, а Ольга Бузова не раз говорила о своем желании представлять Россию на песенном конкурсе. Однако соотечественники певицы относятся к ее талантам неоднозначно, а Юрий Аксюта назвал эту вероятность “бредом”. Против Бузовой выступил также критик Евгений Бабичев.