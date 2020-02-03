Названы возможные претенденты на “Евровидение-2020” от России
Пресса назвала возможных участников на конкурс “Евровидение-2020” от России. Публика отреагировала на некоторые имена с возмущением, так как сомневается в их вокальных способностях.
По версии журнала Super, на конкурс имеют шансы отправиться Little Big, Zivert, Димаш Кудайбергенов, Ольга Бузова, Полина Гагарина и Александр Панайотов. Игорь Крутой не раз заявлял, что Панайотов достаточно силен, чтобы представить Россию, и это мнение поддержал Григорий Лепс. Артист считает коллегу привлекательным и поющим, но пока ждет официального заявления. Еще одним любимцем композитора является Димаш Кудайбергенов. Полина Гагарина уже принимала участие в конкурсе и завоевала голоса зрителей, поэтому пресса считает, что у нее есть шанс повторить успех. Филипп Киркоров поддержал певицу Zivert, выступающую в ретро-стиле.
Песни группы Little Big уже полюбились фанатам из Европы, а Ольга Бузова не раз говорила о своем желании представлять Россию на песенном конкурсе. Однако соотечественники певицы относятся к ее талантам неоднозначно, а Юрий Аксюта назвал эту вероятность “бредом”. Против Бузовой выступил также критик Евгений Бабичев.
По версии журнала Super, на конкурс имеют шансы отправиться Little Big, Zivert, Димаш Кудайбергенов, Ольга Бузова, Полина Гагарина и Александр Панайотов. Игорь Крутой не раз заявлял, что Панайотов достаточно силен, чтобы представить Россию, и это мнение поддержал Григорий Лепс. Артист считает коллегу привлекательным и поющим, но пока ждет официального заявления. Еще одним любимцем композитора является Димаш Кудайбергенов. Полина Гагарина уже принимала участие в конкурсе и завоевала голоса зрителей, поэтому пресса считает, что у нее есть шанс повторить успех. Филипп Киркоров поддержал певицу Zivert, выступающую в ретро-стиле.
Песни группы Little Big уже полюбились фанатам из Европы, а Ольга Бузова не раз говорила о своем желании представлять Россию на песенном конкурсе. Однако соотечественники певицы относятся к ее талантам неоднозначно, а Юрий Аксюта назвал эту вероятность “бредом”. Против Бузовой выступил также критик Евгений Бабичев.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:19