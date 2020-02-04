Компания General Motors Company показала полностью электрический внедорожник Hummer





В эффектном видеоролике, приуроченному к национальному Суперкубку Соединенных Штатов, знаменитый спортсмен демонстрирует культовый внедорожник на электрической тяге. В обновлении популярного кроссовера производитель не стал отказываться от имитации радиаторной решетки, снабдив ее светящимися частями.Если верить видеоклипу, то EV-вариация способна разгоняться до 60 километров в час всего за 3 секунды. В целом мощность данной модификации может достигать как минимум одной тысячи лошадиных сил. Крутящий момент эксперты называют просто фантастическим, более 15,5 тысячи Нм.При этом работа электрокара обещает быть почти бесшумной, несмотря на такие высокие показатели производительности. Чтобы узнать больше подробностей, следует подождать до официальной презентации автомобиля, которая намечена на 20 мая 2020 года.