У Шепелева появилась новая «подруга» Люся

Бывший гражданский муж Жанны Фриске стал часто посещать ипподром в Подмосковье, так как достаточно серьезно увлекся конной ездой. За несколько занятий с животными Дмитрий Шепелев обрел фаворитку Люсю. Шоумен поделился с подписчиками в Instagram совместной фотографией с лошадью и отметил, что регулярно ухаживает за новой «подругой». Как сказал экс-супруг певицы, пару месяцев назад он осознал, что хочет искренне и бескорыстно заботиться о животных, а домашних любимцев ему мало. Уход за собаками очень простой и не требует больших усилий в то время, как лошадь – это другое дело.Шепелев утверждает, что будет и дальше заниматься с представителями фауны на ипподроме. Большинство фолловеров поддержали кумира в его новом хобби и желании помогать животным. При этом нашлись и недоброжелатели, посоветовавшие телеведущему посетить приюты для питомцев.