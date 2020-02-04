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Гравитационный телескоп Gaia обнаружил "невидимую" систему из красных карликов

Телескопу Gaia еще несколько лет назад удалось зафиксировать странное поведение звезды, которая позднее оказалась сдвоенной системой из красных карликов. Устройство обнаружило "невидимое" скопление вопреки искажению света и благодаря гравитационной линзе.

500-дневная глобальная кампания наблюдений, организованная более трех лет назад Европейским космическим агентством, с помощью телескопа Gaia, дала беспрецедентную информацию о ранее "невидимой" двойной системе звезд, которая вызвала скачок в яркости еще более отдаленной звезды. Этот феномен впервые зафиксировали в августе 2016 года и прозвали Gaia16aye. По словам ученых из Варшавского университета, объект вел себя странным образом: звезда становилась все ярче и ярче, а затем, в течение одного дня, ее яркость внезапно упала.

Физики вскоре поняли, что произошедшее было следствием гравитационной линзы - эффект, который искривляет пространство-время вблизи очень массивных объектов, таких как звезды или черные дыры. Когда такое массивное тело, который излучает свет довольно слабо, чтобы его можно было наблюдать с Земли, проходит перед более отдаленным источником, его гравитация искажает путь световых лучей. Таким образом оно ведет себя как гигантское увеличительное стекло. Исследователи пришли к выводу, что пара состоит из двух довольно маленьких звезд, что отчасти позволяет классифицировать их как красные карлики.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 01:00

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