Гравитационный телескоп Gaia обнаружил "невидимую" систему из красных карликов





500-дневная глобальная кампания наблюдений, организованная более трех лет назад Европейским космическим агентством, с помощью телескопа Gaia, дала беспрецедентную информацию о ранее "невидимой" двойной системе звезд, которая вызвала скачок в яркости еще более отдаленной звезды. Этот феномен впервые зафиксировали в августе 2016 года и прозвали Gaia16aye. По словам ученых из Варшавского университета, объект вел себя странным образом: звезда становилась все ярче и ярче, а затем, в течение одного дня, ее яркость внезапно упала.Физики вскоре поняли, что произошедшее было следствием гравитационной линзы - эффект, который искривляет пространство-время вблизи очень массивных объектов, таких как звезды или черные дыры. Когда такое массивное тело, который излучает свет довольно слабо, чтобы его можно было наблюдать с Земли, проходит перед более отдаленным источником, его гравитация искажает путь световых лучей. Таким образом оно ведет себя как гигантское увеличительное стекло. Исследователи пришли к выводу, что пара состоит из двух довольно маленьких звезд, что отчасти позволяет классифицировать их как красные карлики.