Представители «АвтоВАЗа» сообщили о скидках на машины Lada в феврале





Как сообщают источники, на покупке данного модельного ряда может сэкономить порядка 10 – 80 тысяч рублей. Акция не влияет на программу «Trade-In», покупатель все так же может получить скидку на 20 тысяч рублей при сдаче своей машины. В акции участвуют такие модели, как Granta, Vesta (включая Cross, SW, SW Cross и CNG).На покупке Largus или Vesta Sport экономия и вовсе составит 30 и 45-80 тысяч рублей соответственно в зависимости от модели и комплектации. Также не отменяются программы Finance и Leasing со скидками от 20 до 40 тысяч рублей. Доступны и программы льготного кредитования на покупку первого автомобиля или транспортного средства для семьи.«АвтоВАЗ» также напоминает об уменьшении стоимости на модели 2019 года, здесь экономия составляет от 10 до 25 тысяч. И, наконец, еще одна приятная новость для поклонников отечественного автопрома, все скидки и бонусы можно суммировать, что позволит купить Vesta с выгодой в 148,1 тысячи рублей. Приобретение Vesta Cross в феврале будет экономичнее на 155 тысяч, а Vesta SW и Sport – до 153,4 и 179,9 тысячи соответственно.