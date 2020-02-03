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Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят показала в Сети снимки в 20-летнем возрасте

Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят показала поклонникам, как выглядела в 20-летнем возрасте. Блондинка тогда, как оказалось, была брюнеткой, выглядела совершенно не так как сейчас, и немного старше своего возраста.
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят показала в Сети снимки в 20-летнем возрасте

Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят буквально шокировала поклонников своими архивными снимками. На них звезда реалити-шоу предстала с черными бровями и волосами, многим даже не верится, что девушка когда-то выглядела именно так. В описании к снимкам Стецевят отметила, что те, у кого есть проблемы с самооценкой, должны обязательно увидеть, как девушка изменилась за прошедшие годы.


Раньше Анастасия Стецевят была брюнеткой и это явно добавляло ей возраста, потому ее решение перекраситься и заодно похудеть вполне оправдано. Тем не менее, поклонники отметили, что раньше экс-участница проекта "Дом-2" была намного естественнее.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:14

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