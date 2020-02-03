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Летучая показала пикантные кадры с фотосессии без бюстгальтера с доберманом

Елена Летучая порадовала поклонников пикантными кадрами. Телеведущая поделилась в Instagram фотосессией, в ходе которой снялась без бюстгальтера с доберманом.
Летучая показала пикантные кадры с фотосессии без бюстгальтера с доберманом

На откровенных снимках знаменитость позировала перед камерой с собакой, держа ее на поводке, который был закреплен на ошейнике с шипами. В первом кадре Елена Летучая запечатлена в светлых брюках и пиджаке в тон, показав откровенное декольте. Из-под эффектного наряда участницы фотосессии можно разглядеть очертания груди, поскольку она была без бюстгальтера. Затем звезда «Ревизорро» примерила второй образ, состоящий из короткого платья. Любимица телезрителей также выбрала темные босоножки на шпильке, дополнившие ее аутфит. Журналистка села возле добермана и обняла его.

Поклонники пришли в восторг от провокационных образов кумира и отметили в комментариях, что классический имидж очень идет ведущей. Многие написали комплименты касаемо фигуры знаменитости. «Сексуальная дива», «Бомбическое фото», «Одна из самых красивых девушек», - высказывались фолловеры.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:00

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