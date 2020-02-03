Активные пенсионеры Подмосковья встретились на танцевальном фестивале в Сергиевом Посаде





По мнению специалистов, танцы «лучшая таблетка от одиночества». Кроме того, они способны улучшать координацию движений и память. Клинический психолог отметила, что самое главное это удовольствие и радость, которого часто очень не хватает людям в зрелом возрасте. Эксперты вывели формулу: «позитив и движение равно долголетие», именно под таким девизом прошел фестиваль.Встречу в рамках «Активного долголетия» посетил известный спортсмен Александр Легков. Он поделился, что очень любит свою бабушку и может говорить о ней бесконечно. По этой причине лыжник приехал сюда, чтобы вместе с родственницей станцевать вальс.Эксперты утверждают, что по статистическим данным мужчины склонны стареть быстрее, потому они настоятельно рекомендуют всем представителям мужского пола начинать и продолжать танцевать независимо от их возраста.