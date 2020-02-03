Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что от Иосифа Оганесяна плохо пахнет





Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян после разрыва с Сашей Черно продолжает искать способы помириться с супругой. Как известно, чтобы немного развлечься, он вчера отправился вместе с друзьями в спортзал, а вот его беременная жена готовила в компании Розалии Райсон. Теперь же Черно пожаловалась, что от Иосифа Оганесяна плохо пахнет, а потому разговаривать с ним отказалась.Иосиф Оганесян же, в свою очередь, поспешил оправдаться, что он просто только вернулся из спортивного зала и не успел принять душ, а на самом деле он постоянно следит за своей личной гигиеной.