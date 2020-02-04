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Спутники NASA обнаружили гигантское талое озеро в Антарктиде

В начале 2020 года спутники NASA совершили неожиданное открытие в Антарктиде. В районе ледяного шельфа Геoрга VІ устройства обнаружили гигантское талое озеро.

Специалисты утверждают, что таяние льдов, из-за которых образовалось озеро, фактически считается самым крупнейшим за последние 50 лет. Протяжность заполненного водой участка составляет около 138 километров. С помощью спутников ученые также выяснили, что лед в Антарктиде тает со скоростью около 127 гигатонн за год.

Специалисты еще не определили причину, по которой образовалось большое скопление воды на шельфе. Ранее это происходило из-за сезонных теплых ветров. Также большую роль в таянии играла плотность облаков, которая отражала излучение в сторону ледников. Вода, образовавшаяся на шельфе длиной в 450 км, может разрушить и привести его в движение.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 00:00

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