Спутники NASA обнаружили гигантское талое озеро в Антарктиде





Специалисты утверждают, что таяние льдов, из-за которых образовалось озеро, фактически считается самым крупнейшим за последние 50 лет. Протяжность заполненного водой участка составляет около 138 километров. С помощью спутников ученые также выяснили, что лед в Антарктиде тает со скоростью около 127 гигатонн за год.Специалисты еще не определили причину, по которой образовалось большое скопление воды на шельфе. Ранее это происходило из-за сезонных теплых ветров. Также большую роль в таянии играла плотность облаков, которая отражала излучение в сторону ледников. Вода, образовавшаяся на шельфе длиной в 450 км, может разрушить и привести его в движение.