В РФ на базе «Марафон IoT» создадут новую систему экстренного реагирования





По словам президента «ГЛОННАСС» Александра Гурко, в ноябре минувшего года они обратились к «Роскосмосу» с предложением о создании системы экстренной связи. Проект получил рабочее название «Save+». Предполагается, что устройство пользователя новой разработки будет оснащаться тревожно кнопкой. Когда ее нажмут, оператор получит сигнал, который будет перенаправлен в необходимую службу экстренного реагирования, а также в медучреждения или волонтерам. При использовании определенных настроек сигнал может передаваться, если у собственника устройства поднимется кровяное давление до критического уровня.Александр Гурко рассказал, что тревожная кнопка будет иметь несколько формфакторов. Предполагается, что ею можно будет оборудовать наручные часы, предметы одежды или брелок. Также кнопку можно сделать совместимой с гаджетами или установить в автомобиле. Стоимость годовой подписки на сервис «Save+» составит пять долларов, а сама кнопка – десять долларов. Планируется, что первых абонентов подключат через три года.