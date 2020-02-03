АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Новый смартфон Redmi K30 Pro получит выдвижную камеру

Многие пользователи смартфонов критикуют тенденцию производителей, связанную с переходом на разработку гаджетов с камерами, врезанными в дисплей. Компания Redmi решила отличиться в этом смысле, анонсируя новый смартфон K30 Pro с выдвижным объективом.

В отличие от Xiaomi, который собирается выпустить новый флагман в первой половине 2020 года, его суббренд Redmi обновит лишь текущую новую линейку. Как сообщают инсайдеры, Redmi K30 Pro больше не будет поставляться с перфорированными экранами для камер и будет использовать решение с выдвижным объективом для дальнейшего улучшения соотношения экрана. Несмотря на то, что подобное устройство занимает много внутреннего пространства, скорее всего оно появится и в будущих моделях компании.

Что касается ключевых особенностей, Redmi K30 Pro оснастят мощной платформой Qualcomm Snapdragon 865. Таким образом, он будет поддерживать двухрежимный 5G с SA/NSA Также ожидается встроенная память UFS 3.0 и поддержка сверхбыстрой зарядки, двухчастотного GPS и полнофункционального NFC. Лу Вейбинг, бывший президент Xiaomi Group China и главный менеджер бренда Redmi, неоднократно подчеркивал, что фирма всегда будет предлагать продукцию с оптимальным соотношением цены к качеству. Это значит, что стоимость предстоящего гаджета немного увеличится.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зара поделилась с подписчиками размышлением по поводу роли женщины в современном…
Мама звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна: «Из-за развода сына я каждый день под…
Представитель Ольги Бузовой Антон Богославский ответил на слухи о “провале” певицы на выступлении в…
Крутой прокомментировал откровенный снимок Дубцовой: «Ирунь, оденься и все…
Сыну Джона Леннона удалили раковую опухоль в…
Буйнов поздравил Брежневу с 38-летием: «Самая обаятельная и…
Могила Галины Волчек спустя 40 дней с момента смерти "утонула" в…
Дочь участницы «Голоса» Евгении Дравиной и экс-возлюбленного Седоковой Артема Комарова умерла вскоре после…
В Microsoft отказались от производства процессорных картриджей для Surface Hub…
Группа «Би-2» представила клип на песню «Пекло» в честь 50-летия Александра…
Мария Захарова сравнила главу МИД Польши Яцека Чапутовича с…
Новый смартфон Redmi K30 Pro получит выдвижную…
Киркоров оценил фото Климовой в 18-летнем возрасте: «Со взглядом…
Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной историка…
Полуобнаженный Олег Газманов искупался в…
«Не модель и не актриса»: Образы звезды «Дом-2» Виктории Бони на красных ковровых…
Офицеры из Скотланд-Ярда заявили, что Меган Маркл обращается с ними в Канаде не…
Лариса Вербицкая рассказала о сложностях работы на…
Активные пенсионеры Подмосковья встретились на танцевальном фестивале в Сергиевом…
Названы возможные претенденты на “Евровидение-2020” от…
Королева Елизавета II заявила, что не против «мятежа» невестки Меган…
У Шепелева появилась новая «подруга»…
Первый канал снимает новый сериал «Русский…
В РФ на базе «Марафон IoT» создадут новую систему экстренного…
Летучая показала пикантные кадры с фотосессии без бюстгальтера с…
Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым, которое остается в…
Компания Renault обновила семейство модельного ряда…
Психологи выяснили, почему мужчины быстро забывают своих…
Просмотреть все новости