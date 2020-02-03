Новый смартфон Redmi K30 Pro получит выдвижную камеру





В отличие от Xiaomi, который собирается выпустить новый флагман в первой половине 2020 года, его суббренд Redmi обновит лишь текущую новую линейку. Как сообщают инсайдеры, Redmi K30 Pro больше не будет поставляться с перфорированными экранами для камер и будет использовать решение с выдвижным объективом для дальнейшего улучшения соотношения экрана. Несмотря на то, что подобное устройство занимает много внутреннего пространства, скорее всего оно появится и в будущих моделях компании.Что касается ключевых особенностей, Redmi K30 Pro оснастят мощной платформой Qualcomm Snapdragon 865. Таким образом, он будет поддерживать двухрежимный 5G с SA/NSA Также ожидается встроенная память UFS 3.0 и поддержка сверхбыстрой зарядки, двухчастотного GPS и полнофункционального NFC. Лу Вейбинг, бывший президент Xiaomi Group China и главный менеджер бренда Redmi, неоднократно подчеркивал, что фирма всегда будет предлагать продукцию с оптимальным соотношением цены к качеству. Это значит, что стоимость предстоящего гаджета немного увеличится.