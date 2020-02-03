"В стиле Ольги Бузовой": Рита Дакота показала, как провела своего возлюбленного в Кейптаун





После развода с Владом Соколовским певица Рита Дакота пообещала, что больше не будет выставлять свою личную жизнь на показ. Тем не менее, совсем недавно звезда представила на суд поклонников новую видеоработу, где сняла избранника - режиссера и хореографа Федора Белогая. Вместе влюбленные отдыхали на Бали, а затем, как оказалось, молодой человек отправился в Кейптаун, но уже в одиночестве.Рита Дакота при этом показала трогательное прощание со своим возлюбленным в аэропорту. Однако вместо комплиментов поклонники поспешили напомнить певице, как обещала не выставлять свою жизнь напоказ, и сравнили с Ольгой Бузовой, призвав не превращать свой развод в шоу, выставляя новые отношения на суд зрителей.