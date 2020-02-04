Медсестра из Нидерландов самостоятельно собрала коллекцию археологических находок





Девушка рассказала, что для поисков ей не нужно отправляться в длительную экспедицию. Все предметы, которые удалось собрать, она находит на пляже недалеко от своего дома. По словам Вилли Ваг Вингерден, эта набережная «хранит следы» древнего Доггерленда, который исчез с лица Земли после ледникового периода.Впервые она нашла зуб мамонта в 2013 году во время обычной прогулки. После того медсестра решила, что независимо от погоды, состояния и рабочей загруженности, она будет прогуливаться по пляжу шесть дней в неделю. С тех пор она нашла останки неандертальцев, кости вымерших животных и много разнообразных предметов быта и охоты.Археолог Винсент Гаффни прокомментировал историю удивительной голландской медсестры. По его словам, пляжи когда-то были густыми лесами с долинами и реками, потому Северное море выносит много артефактов, свидетельствующих о том, что когда-то те земли населяло большое количество животных.Вилли Ван Вингерден принесла большой вклад в изучение антропологии. Эвелин Альтен, один из членов исследовательской группы, пригласил медсестру принести все останки древних людей, которые она собрала до того момента. Лишь за один день ученые обнаружили более 50 разных человеческих фрагментов, которые пригодны для анализа ДНК. Благодаря девушке антропологи смогут воссоздать их внешность., - с восхищением комментирует ученый.