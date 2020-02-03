В Крыму выставили на продажу кабриолет со стразами
Местные энтузиасты автотюнинга в Крыму создали уникальную модель кабриолета. Сейчас уникальная модель Toyota Camry Solara, украшенная стразами, выставлена на продажу.
Машине более 15 лет, преобразить транспортное средство решили не только снаружи, но и внутри. В то время, как весь кузов автомобиля обклеили искусственными бриллиантами, салон получил полностью кожаную обивку в бежевых тонах.
Эксклюзивное исполнение кабриолета оценено техностилистами в почти 1 миллион, приобрести машину можно как минимум за 999 тысяч рублей. При редизайне Camry Solara были использованы 400 тысяч аксессуаров, причем для их поклейки использовалась только ручная работа. Есть стразы на центральной панели, рулевом колесе и на некоторых деталях в оформлении дверей.
При этом, как заверяет продавец кабриолета, новый рестайлинг не потребует особых условий эксплуатации и мойки, машину можно будет смело отправлять в обычный клининговый сервис. Стоит отметить, что силовой агрегат модели достаточно мощный и состоит из 3,3-литрового двигателя на 218 лошадиных сил.
Машине более 15 лет, преобразить транспортное средство решили не только снаружи, но и внутри. В то время, как весь кузов автомобиля обклеили искусственными бриллиантами, салон получил полностью кожаную обивку в бежевых тонах.
Эксклюзивное исполнение кабриолета оценено техностилистами в почти 1 миллион, приобрести машину можно как минимум за 999 тысяч рублей. При редизайне Camry Solara были использованы 400 тысяч аксессуаров, причем для их поклейки использовалась только ручная работа. Есть стразы на центральной панели, рулевом колесе и на некоторых деталях в оформлении дверей.
При этом, как заверяет продавец кабриолета, новый рестайлинг не потребует особых условий эксплуатации и мойки, машину можно будет смело отправлять в обычный клининговый сервис. Стоит отметить, что силовой агрегат модели достаточно мощный и состоит из 3,3-литрового двигателя на 218 лошадиных сил.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:30