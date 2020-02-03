Поклонники восхитились размещенными в Сети снимками Софии Ротару вблизи
После того, как София Ротару стала редко появляться на публике, начали возникать слухи о том, что она сильно изменилась. Однако недавно в Сети разместили снимки певицы вблизи, восхитившие поклонников.
Опубликованные фотографии украинской знаменитости опровергли информацию о том, что она стала неузнаваемой. На днях Ротару выступила на корпоративе одного крупного предприятия в Казахстане, а после его окончания многие захотели сделать общий снимок со звездой мероприятия. В скором времени несколько таких кадров опубликовали на фанатской странице артистки в Instagram. На одном из сюжетов звезда эстрады запечатлена рядом с казахской коллегой по творческой профессии – исполнительницей Каракат. Хоть фото и вышло весьма размытым, это не помешало поклонникам рассмотреть лицо кумира.
Затем на просторах Сети разместили еще один снимок, на котором София Михайловна позирует с каким-то молодым человеком. Фолловеры фан-аккаунта пришли в восторг от увиденной публикации и начали засыпать Ротару комплиментами. «Лет 30, больше не дам», «Отлично выглядите», «Только одна звезда», - писали подписчики.
Опубликованные фотографии украинской знаменитости опровергли информацию о том, что она стала неузнаваемой. На днях Ротару выступила на корпоративе одного крупного предприятия в Казахстане, а после его окончания многие захотели сделать общий снимок со звездой мероприятия. В скором времени несколько таких кадров опубликовали на фанатской странице артистки в Instagram. На одном из сюжетов звезда эстрады запечатлена рядом с казахской коллегой по творческой профессии – исполнительницей Каракат. Хоть фото и вышло весьма размытым, это не помешало поклонникам рассмотреть лицо кумира.
Затем на просторах Сети разместили еще один снимок, на котором София Михайловна позирует с каким-то молодым человеком. Фолловеры фан-аккаунта пришли в восторг от увиденной публикации и начали засыпать Ротару комплиментами. «Лет 30, больше не дам», «Отлично выглядите», «Только одна звезда», - писали подписчики.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:25