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В России разработали БМП "Рыцарь" для несения службы в Арктике

Бронемашины "Рыцарь" в скором времени поступят на вооружение Сухопутных войск России в Арктике. Новые БМП разработали с учетом несения службы в условиях со сверхнизкими температурами, так как они должны впоследствии заменить МТ-ЛБ.

Арктические подразделения Сухопутных ВС России получат специально созданные для северных широт боевые машины пехоты «Рыцарь». Эту информацию предоставил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Последний подчеркнул, что на разработку подобного БМП ушла четвертая часть от всего бюджета Государственной программы вооружений на 2020 год. Кроме того были созданы «Курганец-25» и «Бумеранг», а также модернизированы передовые танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М.

Кроме вышеперечисленной бронетехники, перемены коснулись и многочисленных гаубиц, ракетных комплексов и бронетранспортеров. Что касается технических характеристик «Рыцаря», то он имеет газотурбинный двигатель и электротрансмиссию, идеально подходящие для условий Арктики. Газотурбинный мотор во многих смыслах превосходит дизельный аналог, поскольку в последнем случае даже при температуре ниже -10 градусов начинают замерзать расходные жидкости. Встроенная в бронетехнике силовая установка стабильно работает и при -50 градусах.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:20

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