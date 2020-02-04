ФАС хочет обязать Apple, Microsoft и Google отвечать за предустановку российского ПО





Разработчикам операционных систем это предложение невыгодно, поэтому если РФ не предъявит санкции, они откажутся от выполнения требований. В ведомстве хотят, чтобы Apple, Microsoft и Google сделали так, чтобы их собственные программы можно было полностью удалить, если этого захотят российские потребители. При этом, действия не должны препятствовать нормальному функционированию гаджета.Представители ФАС предложили разработать проект закона, который бы регулировал данный вопрос. Подзаконные акты служба должна будет предоставить в начале этого месяца.По мнению Карена Казаряна, который работает главным аналитиком в Российской ассоциации электронных коммуникаций, шанс, что компании из США последую требованиям ФАС, очень маленький. Собственники ОС и вендоры устройств на процессе предустановки зарабатывают средства, поэтому сделать приложения полностью удаляемыми им не выгодно.