Компания Renault обновила семейство модельного ряда Megane
Компания Renault выпускает очередное обновление одной из популярнейшей своих линеек. В модернизированном семействе Megane теперь будет представлен подзаряжаемый гибридный кар.
Как сообщают СМИ, плановый апгрейд предусматривается не только для хэтчбека, но и для универсала, хот-хэтч, и «оспортивленного» Trophy. Масштабные работы по оптимизации транспортных средств завершит вывод на рынок гибридной модели Megane E-Tech и нового варианта R.S. Line вместо GT Line. В них производитель установит более актуальную панель приборов и мультимедиа с увеличенным экраном. Рестайлинг-версию Megane обеспечили светодиодными фонарями Pure Vision, причем их наличие предусмотрено даже в базовой комплектации.
Обновили инженеры компании и бамперы, крылья, были изменены и колесные диски, а также улучшенные фары сзади. Улучшили во французской корпорации и систему Easy Drive, добавив в нее такие полезные опции помощи водителям как круиз-контроль с большим потенциалом адаптации, контроль слепых зон с уровнем усталости водителя. Двигатель машины предполагается в двух вариациях: на 1, и регулированный мотор на 1,3 литра с мощностью соответственно в 120 и 100-160 лошадиных сил соответственно. Коробка передач в авто предлагается также в двух версиях, 6-ступенчатая механическая и роботизированная на 7 ступеней.
Также у поклонников марки будет возможность приобрести дизель на 95 иди 115 «лошадей» и гибрид с 1,6-литровым «атмосферником» и батареей на 9,8 кВтч, позволяющим проехать 50 км. В спортмодели R.S. Line отмечается раздвоенный выхлоп, спецсидения, педали с накладками из алюминия, а также эффектная вставка на бампере, изображающая крыло гонок Формулы-1. В «заряженных» R.S. и R.S. Trophy все оборудование будет аналогично рядовым моделям. Старт продаж французский автоконцерн запланировал на лето.
Как сообщают СМИ, плановый апгрейд предусматривается не только для хэтчбека, но и для универсала, хот-хэтч, и «оспортивленного» Trophy. Масштабные работы по оптимизации транспортных средств завершит вывод на рынок гибридной модели Megane E-Tech и нового варианта R.S. Line вместо GT Line. В них производитель установит более актуальную панель приборов и мультимедиа с увеличенным экраном. Рестайлинг-версию Megane обеспечили светодиодными фонарями Pure Vision, причем их наличие предусмотрено даже в базовой комплектации.
Обновили инженеры компании и бамперы, крылья, были изменены и колесные диски, а также улучшенные фары сзади. Улучшили во французской корпорации и систему Easy Drive, добавив в нее такие полезные опции помощи водителям как круиз-контроль с большим потенциалом адаптации, контроль слепых зон с уровнем усталости водителя. Двигатель машины предполагается в двух вариациях: на 1, и регулированный мотор на 1,3 литра с мощностью соответственно в 120 и 100-160 лошадиных сил соответственно. Коробка передач в авто предлагается также в двух версиях, 6-ступенчатая механическая и роботизированная на 7 ступеней.
Также у поклонников марки будет возможность приобрести дизель на 95 иди 115 «лошадей» и гибрид с 1,6-литровым «атмосферником» и батареей на 9,8 кВтч, позволяющим проехать 50 км. В спортмодели R.S. Line отмечается раздвоенный выхлоп, спецсидения, педали с накладками из алюминия, а также эффектная вставка на бампере, изображающая крыло гонок Формулы-1. В «заряженных» R.S. и R.S. Trophy все оборудование будет аналогично рядовым моделям. Старт продаж французский автоконцерн запланировал на лето.
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:50