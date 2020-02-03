АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Компания Renault обновила семейство модельного ряда Megane

Компания Renault выпускает очередное обновление одной из популярнейшей своих линеек. В модернизированном семействе Megane теперь будет представлен подзаряжаемый гибридный кар.

Как сообщают СМИ, плановый апгрейд предусматривается не только для хэтчбека, но и для универсала, хот-хэтч, и «оспортивленного» Trophy. Масштабные работы по оптимизации транспортных средств завершит вывод на рынок гибридной модели Megane E-Tech и нового варианта R.S. Line вместо GT Line. В них производитель установит более актуальную панель приборов и мультимедиа с увеличенным экраном. Рестайлинг-версию Megane обеспечили светодиодными фонарями Pure Vision, причем их наличие предусмотрено даже в базовой комплектации.

Обновили инженеры компании и бамперы, крылья, были изменены и колесные диски, а также улучшенные фары сзади. Улучшили во французской корпорации и систему Easy Drive, добавив в нее такие полезные опции помощи водителям как круиз-контроль с большим потенциалом адаптации, контроль слепых зон с уровнем усталости водителя. Двигатель машины предполагается в двух вариациях: на 1, и регулированный мотор на 1,3 литра с мощностью соответственно в 120 и 100-160 лошадиных сил соответственно. Коробка передач в авто предлагается также в двух версиях, 6-ступенчатая механическая и роботизированная на 7 ступеней.

Также у поклонников марки будет возможность приобрести дизель на 95 иди 115 «лошадей» и гибрид с 1,6-литровым «атмосферником» и батареей на 9,8 кВтч, позволяющим проехать 50 км. В спортмодели R.S. Line отмечается раздвоенный выхлоп, спецсидения, педали с накладками из алюминия, а также эффектная вставка на бампере, изображающая крыло гонок Формулы-1. В «заряженных» R.S. и R.S. Trophy все оборудование будет аналогично рядовым моделям. Старт продаж французский автоконцерн запланировал на лето.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Не модель и не актриса»: Образы звезды «Дом-2» Виктории Бони на красных ковровых…
Офицеры из Скотланд-Ярда заявили, что Меган Маркл обращается с ними в Канаде не…
Лариса Вербицкая рассказала о сложностях работы на…
Активные пенсионеры Подмосковья встретились на танцевальном фестивале в Сергиевом…
Названы возможные претенденты на “Евровидение-2020” от…
Королева Елизавета II заявила, что не против «мятежа» невестки Меган…
У Шепелева появилась новая «подруга»…
Первый канал снимает новый сериал «Русский…
В РФ на базе «Марафон IoT» создадут новую систему экстренного…
Летучая показала пикантные кадры с фотосессии без бюстгальтера с…
Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым, которое остается в…
Компания Renault обновила семейство модельного ряда…
Психологи выяснили, почему мужчины быстро забывают своих…
Валерия показала видео тренировки в полуодетом виде для хейтеров после критики…
В Крыму выставили на продажу кабриолет со…
Поклонники восхитились размещенными в Сети снимками Софии Ротару…
Нидерланды предъявили обвинения четырем подозреваемым по делу крушения Boeing МН17 на…
В России разработали БМП "Рыцарь" для несения службы в…
Светлана Лобода из-за коронавируса надела в аэропорту защитную…
Ученые: Храп может привести к развитию психических расстройств и сахарного диабета у…
Леди Гага перестала скрывать роман с Майклом…
iPhone прошел «космический» тест на…
Сергей Соседов резко высказался в адрес Украины: «Больная…
Экс-глава Керченского городского совета Мая Хужина призвала прекратить травлю ее детей в…
В Барнауле студент-медик сумел спасти раненную женщину после семейной…
Анастасия Волочкова сообщила, что в её райдер не включен…
В России приостановили съемки «Мастера и Маргариты» из-за новой экранизации в…
Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip на новом…
Просмотреть все новости