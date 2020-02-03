Светлана Лобода из-за коронавируса надела в аэропорту защитную маску
Светлана Лобода была вынуждена надеть защитную маску в аэропорту из-за коронавируса. Певица отправилась в Мексику к своим дочерям, о чем сообщила в Stories в своем Instagram-аккаунте.
Как отметила Светлана Лобода, она не видела своих дочерей почти две недели, и лишь сейчас ей удалось отправиться за ними в Мексику. В целях безопасности в аэропортах ввели принудительное ношение масок, чтобы защититься от коронавируса. Певица отметила, что сейчас на путешествия решаются единицы, в связи с чем наблюдаются пустующие залы. Артистка позировала перед камерой в маске черного цвета, а также призвала соблюдать меры безопасности в связи с распространением недуга.
Лобода также поделилась фотографией старшей дочери, отметив, что уже летит к ней.
Как отметила Светлана Лобода, она не видела своих дочерей почти две недели, и лишь сейчас ей удалось отправиться за ними в Мексику. В целях безопасности в аэропортах ввели принудительное ношение масок, чтобы защититься от коронавируса. Певица отметила, что сейчас на путешествия решаются единицы, в связи с чем наблюдаются пустующие залы. Артистка позировала перед камерой в маске черного цвета, а также призвала соблюдать меры безопасности в связи с распространением недуга.
Лобода также поделилась фотографией старшей дочери, отметив, что уже летит к ней.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:16