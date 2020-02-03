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Звезду «Дом-2» Кристину Дерябину затравили за асексуальность

Экс-участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Кристина Дерябина насмешила своих поклонников. Девушка выложила в Сети публикацию, где она выглядит не совсем прилично. Однако пост не только не возбудил читателей, но и вызвал волну негатива.

Звезду «Дом-2» Кристину Дерябину затравили за асексуальность

Бывшая участница проекта «Дом-2» Кристина Дерябина известна тем, что любит публиковать снимки, где она выглядит очень сексуально. Однако на этот раз она удивила подписчиков и разместила в личном блоге фотографию, которая вызывает отторжение. Так, Кристина Дерябина стоит с голой грудью, а врач хирург что-то ей разъясняет за ее спиной.

В итоге в адрес звезды проекта «Дом-2» Кристины Дерябиной вылились не лестные комментарии со стороны пользователей соцсетей. Они отметили, что девушка выглядит скорее асексуально и совсем в таком виде не взывает восторга. Когда Кристина Дерябина поняла, что фотография у людей вызывает исключительно плохие эмоции, а пользователи пишут не совсем хорошие комментарии, то быстро удалила этот снимок.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:15

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