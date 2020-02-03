Звезду «Дом-2» Кристину Дерябину затравили за асексуальность





Бывшая участница проекта «Дом-2» Кристина Дерябина известна тем, что любит публиковать снимки, где она выглядит очень сексуально. Однако на этот раз она удивила подписчиков и разместила в личном блоге фотографию, которая вызывает отторжение. Так, Кристина Дерябина стоит с голой грудью, а врач хирург что-то ей разъясняет за ее спиной.В итоге в адрес звезды проекта «Дом-2» Кристины Дерябиной вылились не лестные комментарии со стороны пользователей соцсетей. Они отметили, что девушка выглядит скорее асексуально и совсем в таком виде не взывает восторга. Когда Кристина Дерябина поняла, что фотография у людей вызывает исключительно плохие эмоции, а пользователи пишут не совсем хорошие комментарии, то быстро удалила этот снимок.