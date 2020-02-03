Сергей Соседов резко высказался в адрес Украины: «Больная страна»

Причиной подобного поведения бывшего наставника «Х-фактора» стало появление на украинской версии шоу Филиппа Киркорова. Выяснилось, что группа Duke Time, принимавшая участие в проекте, исполнила в одном из эфиров композицию российского поп-короля «Цвет настроения синий». После этого один член жюри Андрей Данилко начал в прямой трансляции вести беседу с исполнителем данной песни по видеосвязи. Этот инцидент с участием автора Верки Сердючки не остался без внимания публики Незалежной.Не менее возмущенным оказался Сергей Соседов, обратившийся к российским артистам и посоветовавший им не связываться с украинским государством. По мнению эксперта, его убрали из передачи по причине большой популярности. Член Союза журналистов Москвы также порекомендовал российским звездам самим себе запретить ехать в соседнюю страну.