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В России приостановили съемки «Мастера и Маргариты» из-за новой экранизации в США

Пользователи Сети предположили, что «заморозка» съемок отечественного фильма «Мастер и Маргарита» связана с аналогичной экранизацией в США. Вполне возможно, что в России приостановили работу из-за планов режиссера База Лурмана снять новую киноленту по произведению Михаила Булгакова.

В интернете днями ранее распространялись сведения о намерениях снять новый фильм «Мастер и Маргарита», режиссером которого должен был выступить Николай Лебедев, известный своей работой над проектами «Легенда № 17» и «Волкодав». При этом, бюджет предстоящей кинокартины должен превышать сумму в 800 млн рублей. Однако недавно появились сведения, что съемки «бессмертного» произведения Михаила Булгакова приостановили. Предположительной причиной тому оказался кинодел Баз Лурман из США, намеревающийся создать собственную экранизацию.

В первую очередь российские кинокомпании не хотели вступать в конкуренцию с американцем, добившемся успеха благодаря «Мулен Руж» и «Великому Гэтсби». В то же время звучат предположения о проблемах с авторскими правами. Свою позицию по этому поводу высказал создатель многосерийной драмы по «Мастеру и Маргарите» Владимир Бортко: «Пускай попробуют, хотя вряд ли. По-моему, ничего не получится. Для американцев эта история не понятна». Пока подробности работы и актерский состав держатся в тайне.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:38

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