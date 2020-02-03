В России приостановили съемки «Мастера и Маргариты» из-за новой экранизации в США





В интернете днями ранее распространялись сведения о намерениях снять новый фильм «Мастер и Маргарита», режиссером которого должен был выступить Николай Лебедев, известный своей работой над проектами «Легенда № 17» и «Волкодав». При этом, бюджет предстоящей кинокартины должен превышать сумму в 800 млн рублей. Однако недавно появились сведения, что съемки «бессмертного» произведения Михаила Булгакова приостановили. Предположительной причиной тому оказался кинодел Баз Лурман из США, намеревающийся создать собственную экранизацию.В первую очередь российские кинокомпании не хотели вступать в конкуренцию с американцем, добившемся успеха благодаря «Мулен Руж» и «Великому Гэтсби». В то же время звучат предположения о проблемах с авторскими правами. Свою позицию по этому поводу высказал создатель многосерийной драмы по «Мастеру и Маргарите» Владимир Бортко: «Пускай попробуют, хотя вряд ли. По-моему, ничего не получится. Для американцев эта история не понятна». Пока подробности работы и актерский состав держатся в тайне.