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Леди Гага перестала скрывать роман с Майклом Полански

Леди Гага перестала скрывать своего бойфренда, которым оказался бизнесмен Майкл Полански. Вместе с ним знаменитость посетила Майами, где позволила папарацци сделать фото.

Майкл Полански занимает пост генерального директора компании Parker Group, а также он известен как филантроп организации Parker Foundation. Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем уже несколько месяцев. Его близкий друг отметил, что пара познакомилась в декабре 2019 года, но некоторое время сохраняла исключительно дружеские отношения. Недавно влюбленные были замечены в Майами, где находится дом певицы.
Леди Гага перестала скрывать роман с Майклом Полански

Леди Гага и Майкл Полански также были замечены на прошедшем турнире Super Bowl, где выступили Шакира и Дженнифер Лопес. Традиционно звезда выбрала яркий наряд и макияж.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:07

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