Леди Гага перестала скрывать роман с Майклом Полански





Майкл Полански занимает пост генерального директора компании Parker Group, а также он известен как филантроп организации Parker Foundation. Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем уже несколько месяцев. Его близкий друг отметил, что пара познакомилась в декабре 2019 года, но некоторое время сохраняла исключительно дружеские отношения. Недавно влюбленные были замечены в Майами, где находится дом певицы.Леди Гага и Майкл Полански также были замечены на прошедшем турнире Super Bowl, где выступили Шакира и Дженнифер Лопес. Традиционно звезда выбрала яркий наряд и макияж.