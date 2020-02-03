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Валерия показала видео тренировки в полуодетом виде для хейтеров после критики ЗОЖ

В своем микроблоге Instagram певица Валерия показала видео, на котором она запечатлена в полуодетом виде во время проведения тренировки. 51-летняя певица сделала это для хейтеров, которые убеждены, что ЗОЖ не приносит пользы.
Валерия показала видео тренировки в полуодетом виде для хейтеров после критики ЗОЖ

Супругу Иосифа Пригожина возмутил комментарий подписчиков под предыдущим постом, которые писали о том, что здоровый образ жизни бесполезен. Валерия пообещала одной из «злобствующих мадам» показать видео своей тренировки и доказать, что и после 50 лет можно хорошо выглядеть. Певица в спортивном топе и обтягивающих легинсах сняла занятия с гантелями и мячом. Она подчеркнула, что не намерена соревноваться с профессиональными спортсменами или молодыми девушками. Артистка «идет своей дорогой и довольна результатами».

Валерия придерживается здорового образа жизни, занимается йогой и спортом. По словам звезды, секрет ее красоты в регулярных тренировках и правильном питании. Хейтеры также часто критикуют певицу за яркие и откровенные наряды. Они считают, что в возрасте Валерии нужно одеваться скромнее. На защиту супруги выступил продюсер, который осуждает возрастную дискриминацию женщин. По мнению Иосифа Пригожина, привлекательность представительниц прекрасного пола не зависит от того, какая цифра указана в паспорте.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:36

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