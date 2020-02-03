АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Ксения Бородина выгнала Александру Черно из студии программы "Бородина против Бузовой" из-за ссоры с Ольгой Рапунцель

Телеведущая Ксения Бородина в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" обсудила вместе с экспертами и коллегами ситуацию вокруг скандала между беременными Сашей Черно и Ольгой Рапунцель. Звезда встала на защиту семьи Дмитренко, после чего и вовсе выгнала разъяренную возлюбленную Иосифа Оганесяна из студии.
Ксения Бородина выгнала Александру Черно из студии программы "Бородина против Бузовой" из-за ссоры с Ольгой Рапунцель

Телеведущая Ксения Бородина позвала в студию Ольгу и Дмитрия Дмитренко, объявив, что они не выдерживают травли со стороны коллег по реалити-шоу "Дом-2. Спаси свою любовь", а потому решили и вовсе переехать в дом к матери Рапунцель. Такой подход звезда поспешила назвать неприемлемым и призвала участников проекта найти между собой общий язык. Как оказалось, основной конфликт разгорелся как раз между беременными Черно и Рапунцель-старшей, а вот помирить их пока не получилось.

Пришла в студию и Саша Черно, сразу же напомнив, что они якобы договорились после последнего спора. Возлюбленная Иосифа Оганесяна как и ее соперница, пообещала в случае оскорбления или обиды заплатить 75 тысяч рублей. В итоге первой сдалась именно избранница Дмитрия Дмитренко. Тем не менее, эти доводы оказались недостаточными, а Рапунцель стала все отрицать. После бесполезных попыток примирить девушек и матерных замечаний Черно Ксения Бородина выгнала разъяренную проектанку за пределы студии.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем…
Врачи рассказали о вреде продуктов с щавелевой кислотой для…
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в…
Звезду «Дом-2» Кристину Дерябину затравили за…
На поверхности тихоокеанского острова Амбирим после извержения вулкана образовались 5 озер с…
В России выйдет на рынок новый электрокар JAC…
Отсутствие пота у мужчины может служить признаком проблем со…
Ксения Бородина выгнала Александру Черно из студии программы "Бородина против Бузовой" из-за ссоры с Ольгой…
В The Linely Group назвали лучший мобильный…
Звезде «Дом-2» Марине Африкантовой грозит…
Следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью из-за контракта с…
В Литве создали мобильное приложение…
Ученые рассказали о полезных свойствах лимонной цедры и…
Бабушка рэпера Децла до сих пор не знает о смерти внука из-за болезни…
Ученые доказали причинно-следственную связь между гормонами и…
Израильские ученые представили “умную дорогу” без…
Под Красноярском фотоловушки запечатлели бурого медведя, который вломился в…
К 2027 году ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков…
Врачи описали главные причины развития и последствия…
В Hyundai объявили о намерении продать больше электрокаров в 2020…
Елена Ханга назвала размер своей пенсии: « Как и у всех – 23…
Американские ученые предложили заменить МРТ головного мозга простым анализом…
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди…
Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в…
Американские ученые выяснили, каким образом сон “промывает” мозг…
Светлана Крючкова об уходе от супруга Александра Молодцова: «Наш брак просто изжил…
Hyundai представила систему "самостоятельной парковки" у новой…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
Просмотреть все новости