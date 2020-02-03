Ксения Бородина выгнала Александру Черно из студии программы "Бородина против Бузовой" из-за ссоры с Ольгой Рапунцель





Телеведущая Ксения Бородина позвала в студию Ольгу и Дмитрия Дмитренко, объявив, что они не выдерживают травли со стороны коллег по реалити-шоу "Дом-2. Спаси свою любовь", а потому решили и вовсе переехать в дом к матери Рапунцель. Такой подход звезда поспешила назвать неприемлемым и призвала участников проекта найти между собой общий язык. Как оказалось, основной конфликт разгорелся как раз между беременными Черно и Рапунцель-старшей, а вот помирить их пока не получилось.Пришла в студию и Саша Черно, сразу же напомнив, что они якобы договорились после последнего спора. Возлюбленная Иосифа Оганесяна как и ее соперница, пообещала в случае оскорбления или обиды заплатить 75 тысяч рублей. В итоге первой сдалась именно избранница Дмитрия Дмитренко. Тем не менее, эти доводы оказались недостаточными, а Рапунцель стала все отрицать. После бесполезных попыток примирить девушек и матерных замечаний Черно Ксения Бородина выгнала разъяренную проектанку за пределы студии.