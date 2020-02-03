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Звезде «Дом-2» Марине Африкантовой грозит ожирение

Участница популярного скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова прошла обследование, а также ей сделали ДНК-тест. Выяснилось, что звезде телестройки вполне может грозить ожирение.

Звезде «Дом-2» Марине Африкантовой грозит ожирение

Экспериментальную проверку сделала Снежана Королева, которая является экспертом по генетике. Женщина определила слабые и сильные стороны звезды проекта «Дом-2» Марины Африкантовой.

Всем хорошо известно, что девушка выглядит в разы моложе своих лет. Эксперт уверена, что Марина Африкантова сохранит свою форму и к 50-ти, а может и 60-ти годам, и будет выглядеть не менее молодо. Тем не менее, ей не придется хвастаться тем, что она смогла приобрести округлые формы или ее грудь увеличилась даже после рождения ребенка.


Однако у Марины Африкантовой есть склонность к так называемому ожирению. Так, с помощью проведенного теста стало известно, что она может запросто набрать лишние килограммы. Стоит отметить, что сама Марина Африкантова неоднократно отмечала, что пытается вести здоровый образ жизни, а именно придерживаться правильного питания и не злоупотреблять фастфудами.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:55

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