Звезде «Дом-2» Марине Африкантовой грозит ожирение





Экспериментальную проверку сделала Снежана Королева, которая является экспертом по генетике. Женщина определила слабые и сильные стороны звезды проекта «Дом-2» Марины Африкантовой.Всем хорошо известно, что девушка выглядит в разы моложе своих лет. Эксперт уверена, что Марина Африкантова сохранит свою форму и к 50-ти, а может и 60-ти годам, и будет выглядеть не менее молодо. Тем не менее, ей не придется хвастаться тем, что она смогла приобрести округлые формы или ее грудь увеличилась даже после рождения ребенка.Однако у Марины Африкантовой есть склонность к так называемому ожирению. Так, с помощью проведенного теста стало известно, что она может запросто набрать лишние килограммы. Стоит отметить, что сама Марина Африкантова неоднократно отмечала, что пытается вести здоровый образ жизни, а именно придерживаться правильного питания и не злоупотреблять фастфудами.