В России собираются депортировать зараженных коронавирусом иностранцев





Среди мер, принятых в России для предотвращения эпидемии коронавируса, также числится депортация инфицированных иностранных граждан, проинформировал премьер-министр Михаил Мишустин. Подобное решение было принято ввиду внесения болезни в ряд особо опасных для окружающих. Кроме того, перечень средств включает изоляцию и карантин, которые позволят эффективно провести лечение и избежать распространения вируса. При этом, первые случаи заражения уже зарегистрированы в Забайкалье и Тюменской области.По словам Мишустина, на сегодняшний день в стране имеются все необходимые лекарства и средства защиты. Помимо подписания национального плана по борьбе с распространением вирусной пневмонии нового типа, политик также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оформить документы на ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов для тяжелых недугов. Напоминаем, что вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань. На текущий момент число инфицированных выросло до 17205 человек, а летальных исходов - до 361.