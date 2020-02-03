В России собираются депортировать зараженных коронавирусом иностранцев
Во избежание распространения эпидемии коронавируса на территории страны власти рассматривают возможность депортации зараженных иностранцев. Михаил Мишустин уточнил, что соответствующие инстанции будут изолировать заболевших особ.
Среди мер, принятых в России для предотвращения эпидемии коронавируса, также числится депортация инфицированных иностранных граждан, проинформировал премьер-министр Михаил Мишустин. Подобное решение было принято ввиду внесения болезни в ряд особо опасных для окружающих. Кроме того, перечень средств включает изоляцию и карантин, которые позволят эффективно провести лечение и избежать распространения вируса. При этом, первые случаи заражения уже зарегистрированы в Забайкалье и Тюменской области.
По словам Мишустина, на сегодняшний день в стране имеются все необходимые лекарства и средства защиты. Помимо подписания национального плана по борьбе с распространением вирусной пневмонии нового типа, политик также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оформить документы на ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов для тяжелых недугов. Напоминаем, что вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань. На текущий момент число инфицированных выросло до 17205 человек, а летальных исходов - до 361.
Среди мер, принятых в России для предотвращения эпидемии коронавируса, также числится депортация инфицированных иностранных граждан, проинформировал премьер-министр Михаил Мишустин. Подобное решение было принято ввиду внесения болезни в ряд особо опасных для окружающих. Кроме того, перечень средств включает изоляцию и карантин, которые позволят эффективно провести лечение и избежать распространения вируса. При этом, первые случаи заражения уже зарегистрированы в Забайкалье и Тюменской области.
По словам Мишустина, на сегодняшний день в стране имеются все необходимые лекарства и средства защиты. Помимо подписания национального плана по борьбе с распространением вирусной пневмонии нового типа, политик также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оформить документы на ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов для тяжелых недугов. Напоминаем, что вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань. На текущий момент число инфицированных выросло до 17205 человек, а летальных исходов - до 361.