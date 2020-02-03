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iPhone прошел «космический» тест на прочность

Руководитель корпорации SpinLaunch Джонатан Яни провел испытание над своим собственным iPhone, раскрутив его при помощи специальных агрегатов для эмуляции высоких искусственных нагрузок. Данный способ подтвердил прочность гаджета, по которому владельцу даже удалось поговорить по Face Time после эксперимента.

Компания SpinLaunch планирует заниматься обеспечением доставки спутников и других грузов на орбиту, занимаясь их запуском с помощью огромных строп. В ходе исследования функционирования эксперимента корпорация провела несколько тестов на скорость, необходимых для усовершенствованной работы технологии. Руководитель SpinLaunch Джонатан Яни задался целью доказать потенциальным покупателям, что их грузы способны выдержать экстремальные нагрузки. В ходе испытаний совершались высокоскоростные вращения аккумуляторов, управляющих компьютерами, и GPS-модулей. После завершения отмечалось, что все они сохраняли свою прочность и приступали к работе с мелкими повреждениями.

Владелец корпорации закрепил к скоростной центрифуге свой собственный iPhone, чтобы проверить и его прочность. Примечательно, что после воздействия на гаджет нагрузки, в 10 тысяч превышающей силу притяжения на Земле, Джонатан Яни успешно продемонстрировал работу своего агрегата.

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Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 18:03

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