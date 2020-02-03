Вера Брежнева о стиле одежды своих дочерей: «Не сходят с ума по дорогим вещам»
Вера Брежнева в эфире передачи «Ты не поверишь!» на «НТВ» рассказала, что у ее дочерей уже есть собственный стиль одежды. По словам певицы, они посещают обычные магазины.
В союзе с предпринимателем Виталием Войченко у знаменитости родилась дочь Соня, ей сейчас 19 лет. В браке Веры Брежневой с бизнесменом Михаилом Киперманом на свет появилась Сара. Как сказала звездная мать, она не любит покупать одежду, однако у детей уже есть свой стиль. Девочки ходят на шопинг в простые магазины. «Сара помогает выбирать вещи Соне, а Соня в свою очередь Саре», - поделилась супруга Константина Меладзе.
Недавно она с супругом и 10-летним ребенком вернулась из Италии. Что касается старшей дочери артистки, на данный момент она учится в частном калифорнийском колледже. В отличие от композитора Брежнева не катается в горах, так как 15 лет назад неудачно упала в Карпатах, после чего получила перелом позвоночника со смещением. Исполнительница добавила, что адреналина в жизни ей хватает, имея в виду двоих детей.
Также певица рассказала о секретах идеальной фигуры. Выяснилось, что из сладкого в рационе звезды присутствуют лишь мед и фрукты. «Конечно, есть дни, когда позволяю себе все», - отметила жена Меладзе. Тем не менее она предпочитает правильное и здоровое питание, настаивая, чтобы все члены семьи соблюдали подобный режим.
В союзе с предпринимателем Виталием Войченко у знаменитости родилась дочь Соня, ей сейчас 19 лет. В браке Веры Брежневой с бизнесменом Михаилом Киперманом на свет появилась Сара. Как сказала звездная мать, она не любит покупать одежду, однако у детей уже есть свой стиль. Девочки ходят на шопинг в простые магазины. «Сара помогает выбирать вещи Соне, а Соня в свою очередь Саре», - поделилась супруга Константина Меладзе.
Недавно она с супругом и 10-летним ребенком вернулась из Италии. Что касается старшей дочери артистки, на данный момент она учится в частном калифорнийском колледже. В отличие от композитора Брежнева не катается в горах, так как 15 лет назад неудачно упала в Карпатах, после чего получила перелом позвоночника со смещением. Исполнительница добавила, что адреналина в жизни ей хватает, имея в виду двоих детей.
Также певица рассказала о секретах идеальной фигуры. Выяснилось, что из сладкого в рационе звезды присутствуют лишь мед и фрукты. «Конечно, есть дни, когда позволяю себе все», - отметила жена Меладзе. Тем не менее она предпочитает правильное и здоровое питание, настаивая, чтобы все члены семьи соблюдали подобный режим.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:17