Вера Брежнева о стиле одежды своих дочерей: «Не сходят с ума по дорогим вещам»

В союзе с предпринимателем Виталием Войченко у знаменитости родилась дочь Соня, ей сейчас 19 лет. В браке Веры Брежневой с бизнесменом Михаилом Киперманом на свет появилась Сара. Как сказала звездная мать, она не любит покупать одежду, однако у детей уже есть свой стиль. Девочки ходят на шопинг в простые магазины., - поделилась супруга Константина Меладзе.Недавно она с супругом и 10-летним ребенком вернулась из Италии. Что касается старшей дочери артистки, на данный момент она учится в частном калифорнийском колледже. В отличие от композитора Брежнева не катается в горах, так как 15 лет назад неудачно упала в Карпатах, после чего получила перелом позвоночника со смещением. Исполнительница добавила, что адреналина в жизни ей хватает, имея в виду двоих детей.Также певица рассказала о секретах идеальной фигуры. Выяснилось, что из сладкого в рационе звезды присутствуют лишь мед и фрукты., - отметила жена Меладзе. Тем не менее она предпочитает правильное и здоровое питание, настаивая, чтобы все члены семьи соблюдали подобный режим.