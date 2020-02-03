«А где танец то?»: Анастасия Волочкова разочаровала поклонников постановкой «Кармен»

Хотя артистка известна громкими скандалами и она часто шокирует публику, на этот раз количество негатива, обрушившегося на Анастасию Волочкову превзошло всевозможные предположения балерины. В какой-то момент она вовсе закрыла комментарии к записи с видео «Кармен».- пишут пользователи Сети. Меньше чем за сутки Анастасия Волочкова собрала почти сто тысяч просмотров скандального видео и более 600 негативных комментариев.Хотя танцовщица привыкла к скептическим обсуждениям ее творчества, возможно на этот раз реакция аудитории ее затронула, так как звезда ограничила доступ к сообщениям под другими постами.