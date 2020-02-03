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«А где танец то?»: Анастасия Волочкова разочаровала поклонников постановкой «Кармен»

Российская балерина Анастасия Волочкова разочаровала поклонников постановкой «Кармен». Танцовщица опубликовала видео со спектакля в своем микроблоге Instagram и пользователи Сети, не скрывая своих эмоций, выразили крайнее недовольство и возмущение.
«А где танец то?»: Анастасия Волочкова разочаровала поклонников постановкой «Кармен»

Хотя артистка известна громкими скандалами и она часто шокирует публику, на этот раз количество негатива, обрушившегося на Анастасию Волочкову превзошло всевозможные предположения балерины. В какой-то момент она вовсе закрыла комментарии к записи с видео «Кармен».

«А где танец то?», «Кроме пуант, от балерины нет ничего!», «Ужас! Даже музыку не слышите!», «Это Кармен? Это кошмар!» - пишут пользователи Сети. Меньше чем за сутки Анастасия Волочкова собрала почти сто тысяч просмотров скандального видео и более 600 негативных комментариев.

Хотя танцовщица привыкла к скептическим обсуждениям ее творчества, возможно на этот раз реакция аудитории ее затронула, так как звезда ограничила доступ к сообщениям под другими постами.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:06

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