Первый канал снимает новый сериал «Русский пленник»





В съемках сериала используют различные красочные и детализированные декорации и костюмы. Сериал позволит зрителям погрузиться во времена правления сына Ивана Грозного царя Федора, мечтающего о мире на своих землях, и султана Великой Порты Мехмеда, который также устал от бесконечных битв. Каждый из правителей не хочет войны, но прислушивается к различным мнениям своих советников. Приближенной фигурой к Федору Ивановичу является Борис Годунов, мнения историков о его роли в судьбе России расходятся.Действия развиваются в то время, когда князь Московский вот-вот умрёт, оставив Русь без наследника. Тогда и начинается борьба за престол между претендентами, которые преследуют разные цели. Неожиданно для всех на место царя Федора выбрали Бориса Годунова, заинтересованного в судьбе государства.В данный момент проходят съёмки сериала, и неизвестно, когда он выйдет. За работой на площадке всегда следит режиссер Иван Шурховецкий и дает исполнителям ролей указания и советы. Съемки драмы проходят в зимних условиях, из-за чего актерам, операторам и другим участникам процесса создания сериала приходится мерзнуть.