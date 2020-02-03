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Первый канал снимает новый сериал «Русский пленник»

Главкино в скором времени порадует телезрителей новым историко-приключенческим сериалом «Русский пленник». В основе сюжета лежит политическая драма, которую называют «великой смутой».

В съемках сериала используют различные красочные и детализированные декорации и костюмы. Сериал позволит зрителям погрузиться во времена правления сына Ивана Грозного царя Федора, мечтающего о мире на своих землях, и султана Великой Порты Мехмеда, который также устал от бесконечных битв. Каждый из правителей не хочет войны, но прислушивается к различным мнениям своих советников. Приближенной фигурой к Федору Ивановичу является Борис Годунов, мнения историков о его роли в судьбе России расходятся.

Действия развиваются в то время, когда князь Московский вот-вот умрёт, оставив Русь без наследника. Тогда и начинается борьба за престол между претендентами, которые преследуют разные цели. Неожиданно для всех на место царя Федора выбрали Бориса Годунова, заинтересованного в судьбе государства.

В данный момент проходят съёмки сериала, и неизвестно, когда он выйдет. За работой на площадке всегда следит режиссер Иван Шурховецкий и дает исполнителям ролей указания и советы. Съемки драмы проходят в зимних условиях, из-за чего актерам, операторам и другим участникам процесса создания сериала приходится мерзнуть.

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Культура
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:07

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