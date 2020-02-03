Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip на новом видео



Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Согласно сведениям издания WinFuture, в развернутом состоянии Samsung Galaxy Z Flip будет иметь соотношение сторон 22:9. Пользователи Сети сравнили складной Samsung Galaxy Z Flip с пудреницей из-за квадратной формы. На видео продемонстрировали, как смартфон открывается и закрывается в рабочем состоянии. Два модуля основной камеры получат разрешение 12 Мп, а также диафрагму f/1.8 и f/2.2. Фронтальная камера окажется с разрешением 10 Мп и диафрагмой f/2.0. Ожидается, что гаджет получит SoC Snapdragon 855+, при этом эксперты не могут обсудить наличие или отсутствие складки на экране до презентации.Компания готовится показать аппарат на официальном мероприятии 11 февраля, а продажи будут открыты 14 февраля. Стоимость новинки составит около 1,5 тысячи евро.