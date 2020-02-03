Анастасия Волочкова сообщила, что в её райдер не включен шпинат





Анастасия Волочкова днями ранее заявила в соцсетях, что её отпуск закончился и она готова вернуться к работе. Первым делом, звезда балета выступила в Зеленограде на одной сцене с юными балеринами. Вопреки распространенному мнению, организаторы подобных мероприятий отнюдь не страдают от больших затрат из-за участия знаменитой танцовщицы. Оказалось, что запросы Волочковой минимальные.По сравнению с примерами других звезд эстрады, вроде блюд высокой кухни по требованию Ксении Собчак или отдельного помещения для личного повара, как у Филиппа Киркорова, бывшая прима-балерина Большого театра отличается сдержанностью. В то же время Волочкова решила поменять режим питания, который позволил ей заметно похудеть. Теперь любимым блюдом звезды остается свежий шпинат с вареными яйцами, который она решила не включать в райдер.