Анастасия Волочкова сообщила, что в её райдер не включен шпинат
Запросы Анастасии Волочковой относительно того, что должно быть в гримерке во время выступлений - довольно скромные. Недавно балерина призналась, что её райдер включает лишь воду и лимоны, а столь любимый шпинат в него не входит.
Анастасия Волочкова днями ранее заявила в соцсетях, что её отпуск закончился и она готова вернуться к работе. Первым делом, звезда балета выступила в Зеленограде на одной сцене с юными балеринами. Вопреки распространенному мнению, организаторы подобных мероприятий отнюдь не страдают от больших затрат из-за участия знаменитой танцовщицы. Оказалось, что запросы Волочковой минимальные.
По сравнению с примерами других звезд эстрады, вроде блюд высокой кухни по требованию Ксении Собчак или отдельного помещения для личного повара, как у Филиппа Киркорова, бывшая прима-балерина Большого театра отличается сдержанностью. В то же время Волочкова решила поменять режим питания, который позволил ей заметно похудеть. Теперь любимым блюдом звезды остается свежий шпинат с вареными яйцами, который она решила не включать в райдер.
Анастасия Волочкова днями ранее заявила в соцсетях, что её отпуск закончился и она готова вернуться к работе. Первым делом, звезда балета выступила в Зеленограде на одной сцене с юными балеринами. Вопреки распространенному мнению, организаторы подобных мероприятий отнюдь не страдают от больших затрат из-за участия знаменитой танцовщицы. Оказалось, что запросы Волочковой минимальные.
По сравнению с примерами других звезд эстрады, вроде блюд высокой кухни по требованию Ксении Собчак или отдельного помещения для личного повара, как у Филиппа Киркорова, бывшая прима-балерина Большого театра отличается сдержанностью. В то же время Волочкова решила поменять режим питания, который позволил ей заметно похудеть. Теперь любимым блюдом звезды остается свежий шпинат с вареными яйцами, который она решила не включать в райдер.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:43