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Ученые: Храп может привести к развитию психических расстройств и сахарного диабета у партнера

По словам британских ученых, постоянный храп ночью может привести к серьезным проблемам со здоровьем у партнера. Речь идет о психических расстройствах и сахарном диабете.
Ученые: Храп может привести к развитию психических расстройств и сахарного диабета у партнера

После проведения исследований стало известно, что разовое недосыпание из-за храпа второй половинки замедляет процессы переработки глюкозы. Это увеличивает риск развития диабета. Кроме этого, если есть жалобы на кровяное давлением, то храп партнера повышает риск усугубления этой проблемы. Из этого произрастают новые опасности для здоровья – риск инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов.

Бессонные ночи сказываются на том, какое настроение будет у партнера на следующий день. Накопительный эффект недосыпания может привести к развитию психических расстройств. Статистические данные говорят, что те люди, которые спят меньше шести часов, имеют повышенный индекс массы тела. Происходит влияние на гормоны, которые ответственны за аппетит человека. Недостаток сна приводит к увеличению высвобождения инсулина после приема пищи. Из-за этого накапливается жир в области живота и происходит набор веса. Поэтому ученые рекомендуют обратиться за помощью к врачу, так как храп вреден для здоровья.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:11

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