Аль Пачино не заметил ступеньку и упал на кинопремии BAFTA

Артиста номинировали на награду за роль в ленте «Ирландец» Мартина Скорсезе. Во время торжества Аль Пачино сопровождала его возлюбленная Мейталь Дохан. При падении знаменитости она находилась рядом с ним, вот только не смогла спасти от конфуза. Как отмечают журналисты, режиссёр не удержал равновесия во время прохода по красной дорожке. К сценаристу почти сразу же подбежали охранники и помогли ему подняться. Тем не менее 79-летний актер не пострадал.Согласно предположениям некоторых присутствующих на кинопремии, Аль Пачино специально подстраховался и надел на вечер удлиненную рубашку, свободные штаны, пальто и кроссовки, хотя это не спасло звезду от неловкости. Как рассказывали позже гости BAFTA, артиста не огорчил данный инцидент, так как он продолжил улыбаться репортерам.