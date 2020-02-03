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Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем рождения

Представители Константина Меладзе поделились общим кадром продюсера с Верой Брежневой. Музыкант поздравил супругу с днем рождения на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева 3 февраля отмечает 38-летие, в связи с чем подопечные Константина Меладзе перечислили ее достижения и пожелали успехов и процветания во всех начинаниях. В частности, певица является также актрисой, ведущей, послом доброй воли ООН и основательницей собственного бренда косметики. От имени продюсера ей посоветовали оставаться яркой, красивой и солнечной.

На опубликованном фото Вера Брежнева позирует вместе с Константином Меладзе, держась за руки. Певица запечатлена в легком белом платье, а сам кадр поклонники назвали теплым и летним.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30

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