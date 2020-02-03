Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем рождения

Вера Брежнева 3 февраля отмечает 38-летие, в связи с чем подопечные Константина Меладзе перечислили ее достижения и пожелали успехов и процветания во всех начинаниях. В частности, певица является также актрисой, ведущей, послом доброй воли ООН и основательницей собственного бренда косметики. От имени продюсера ей посоветовали оставаться яркой, красивой и солнечной.На опубликованном фото Вера Брежнева позирует вместе с Константином Меладзе, держась за руки. Певица запечатлена в легком белом платье, а сам кадр поклонники назвали теплым и летним.