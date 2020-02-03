Поклонники Натальи Фриске обвиняют ее в копировании покойной сестры

Интернет-пользователи быстро распространяют слухи о преображении сестры известной исполнительницы. Недавно Наталья Фриске появилась на благотворительном вечере «Синдром любви» в образе Жанны Фриске и спела ее хиты. У публики это вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пришли в восторг, а другие обвинили ее в создании имени за счет своей покойной родственницы.Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал молодую особу, однако она прокомментировала его отклик: «Может мне еще на лысо побриться, чтобы не быть похожей на сестру?»Недавно в социальной сети Instagram появился слух о том, что Наталья Фриске собирается сменить фамилию. Но такой или подобной записи в ее личном микроблоге нет. Если верить словам подписчиков, то родственница звезды в одном из своих stories намекнула, что ищет способы навсегда избавиться от обсуждений и обвинений в свою сторону. Как бы там ни было, Наталья Фриске в личном блоге много рассказывает о своей профессии визажиста и ничего не упоминает о создании карьеры в шоу-бизнесе.