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Chery назвала дату начала продаж флагманского Exeed VX

Компания Chery назвала дату, на которую намечено начало продаж флагманского кроссовера Exeed VX. Концепт крупногабаритного автомобиля был представлен публике в ноябре на автосалоне-высавке в Гуанчжоу.

Машина будет довольно просторной, в салоне производитель предусмотрел три ряда сидений. Экземпляры для продаж поставят в салоны и дилерские центры уже весной 2020 года. Exeed VX от Chery оснастят эффективным турбомотором, а также довольно интересным набором всевозможных полезных для владельца опций. Базой для создания новинки послужила платформа другой модели премиум бренда из Поднебесной - Chery M3X. Благодаря этому у машины колесная база составляет 2,9 метра при длине кузова в 4,97 метра.

Кроме того, транспортное средство оснастили интересной оптикой, светодиодными, расположенными вертикально, дневными ходовыми огнями и броской радиаторной решеткой. Также производитель обеспечил авто большим сенсорным экраном мультимедийной системы и цифровым дисплеем приборной панели, объединенными вместе визуально. При этом трансмиссия лишена традиционного рычага, а с помощью тачскрина можно менять режимы климат-контроля.

Силовой агрегат новинки состоит из турбодвигателя мощностью в 197 лошадиных сил при объеме в 1,6 литра. Коробка передач в авто роботизированная на семь ступеней, при этом, скорее всего, считают эксперты, полноприводного варианта ждать не стоит. Также специалисты сходятся во мнении: несмотря на отсутствие данных относительно стоимости кроссовера, Exeed VX будет самой дорогостоящей новинкой в модельном ассортименте бренда.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:38

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