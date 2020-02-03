Чешские археологи обнаружили колодец возрастом 7 тысяч лет возле города Остров





В древнем прошлом большинство архитектурных сооружений и зданий были деревянными. Это означает, что многие структуры разложились и были потеряны для истории. Однако в Чехии археологи обнаружили колодец из дерева, который датируется каменным веком. Эта конструкция считается самой старой находкой из подобного материала. Скважина указывает на то, что вымершие культуры и народности обладали достаточными знаниями и орудиями, чтобы адаптировать свою среду для удовлетворения потребностей.Древний деревянный артефакт был найден в восточном регионе страны недалеко от города Остров. Его заметили на ранних этапах строительства новой автомагистрали вблизи населенного пункта. Исследователи из Археологического центра в Оломоуце, используя методы датирования дендрохронологии, смогли измерить кольца на деревянных досках. Это позволило ученым датировать возраст постройки, которой насчитывается более 7 тысяч лет. Представитель команды археологов Ярослав Пешка сообщил, что стволы деревьев, использовавшихся для создания колодца, были срублены в 5255 и 5256 годах до нашей эры.