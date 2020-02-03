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Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже

Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже. Отдых после хирургического вмешательства у звезды будет не долгим. Уже 11 февраля музыкант возобновит гастрольный тур и даст концерт в Ростове-на-Дону.
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже

Оперирование певца проходило под чутким руководством французских медиков, к помощи которых звезда российского шоу-бизнеса обращается уже не первый раз. Процедуру Лепсу делали под общим наркозом, так что знаменитость не почувствовал какого-либо вмешательства. Артист уверял, что операция на голосовых связках – это вынужденная мера, так как с возрастом стареет весь организм. «Биологические часы с каждым годом становится все сложнее обмануть», - признается Григорий Лепс. Времени на музыкальную работу уходит очень много, и оно пролетает в бешеном режиме, уверяет знаменитость.

После проведения операции певец вместе со своей женой улетел на фешенебельный итальянский курорт Форте-дей-Марми. На территорию РФ артист возвратится в скором времени, так как ему понадобится время для подготовки гастрольного тура.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:18

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