Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже. Отдых после хирургического вмешательства у звезды будет не долгим. Уже 11 февраля музыкант возобновит гастрольный тур и даст концерт в Ростове-на-Дону.
Оперирование певца проходило под чутким руководством французских медиков, к помощи которых звезда российского шоу-бизнеса обращается уже не первый раз. Процедуру Лепсу делали под общим наркозом, так что знаменитость не почувствовал какого-либо вмешательства. Артист уверял, что операция на голосовых связках – это вынужденная мера, так как с возрастом стареет весь организм. «Биологические часы с каждым годом становится все сложнее обмануть», - признается Григорий Лепс. Времени на музыкальную работу уходит очень много, и оно пролетает в бешеном режиме, уверяет знаменитость.
После проведения операции певец вместе со своей женой улетел на фешенебельный итальянский курорт Форте-дей-Марми. На территорию РФ артист возвратится в скором времени, так как ему понадобится время для подготовки гастрольного тура.
Оперирование певца проходило под чутким руководством французских медиков, к помощи которых звезда российского шоу-бизнеса обращается уже не первый раз. Процедуру Лепсу делали под общим наркозом, так что знаменитость не почувствовал какого-либо вмешательства. Артист уверял, что операция на голосовых связках – это вынужденная мера, так как с возрастом стареет весь организм. «Биологические часы с каждым годом становится все сложнее обмануть», - признается Григорий Лепс. Времени на музыкальную работу уходит очень много, и оно пролетает в бешеном режиме, уверяет знаменитость.
После проведения операции певец вместе со своей женой улетел на фешенебельный итальянский курорт Форте-дей-Марми. На территорию РФ артист возвратится в скором времени, так как ему понадобится время для подготовки гастрольного тура.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:18