Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже





Оперирование певца проходило под чутким руководством французских медиков, к помощи которых звезда российского шоу-бизнеса обращается уже не первый раз. Процедуру Лепсу делали под общим наркозом, так что знаменитость не почувствовал какого-либо вмешательства. Артист уверял, что операция на голосовых связках – это вынужденная мера, так как с возрастом стареет весь организм., - признается Григорий Лепс. Времени на музыкальную работу уходит очень много, и оно пролетает в бешеном режиме, уверяет знаменитость.После проведения операции певец вместе со своей женой улетел на фешенебельный итальянский курорт Форте-дей-Марми. На территорию РФ артист возвратится в скором времени, так как ему понадобится время для подготовки гастрольного тура.